Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявив, що сьогодні Україна, як ніколи, потребує єдності.

Про це йдеться у зверненні Сирського з нагоди річниці повномасштабного вторгнення.

“Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов’язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву!” — заявив Сирський.

Він наголосив, що останні два роки перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової. За словами Головнокомандувача, коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на українську землю, ніхто у світі не вірив, що Україна вистоїть. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій, додав він.

“Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів. Крім сотень тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла”, — наголосив Сирський.

За його словами, між зброєю та евакуацією українці вибрали зброю. Потім була битва за Київ і втеча окупантів РФ з передмістя столиці під ударами українських захисників. Потім звільнення острова Зміїний і “поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту”. Потім були Харківська наступальна операція й звільнення Херсону.

“Була і спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об’єктивні обставини не принесли бажаного результату. Сьогодні ми продовжуємо битись з ворогом вздовж усієї лінії фронту. За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село, не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою — ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини і доньки українського народу”, — відзначив Головнокомандувач.

Сирський також вшанував пам’ять загиблих воїнів та подякував всім захисникам і захиницям, які у ці хвилини відбивають російські атаки і знищують ворога.

“Низький уклін медикам, рятувальникам, волонтерам – всім тим, хто допомагає Силам оборони України наближати нашу Перемогу”, — наголосив він.

Також Головнокомандувач подякував партнерам за допомогу. За його словами, кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина — це насамперед збереженні життя українського солдата.

Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе — додав Сирський.