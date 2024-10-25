За його словами, заява не відповідає дійсності та є відвертою дезінформацією.
“Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці”, – заявив Сирський.
Він зазначив, починаючи з 8 серпня російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 тисяч 819 осіб: убитих – 6 тисяч 662 особи, поранених – 10 тисяч 446 осіб, полонених – 711 осіб.
Втрати ворога за цей же період у озброєнні та військовій техніці:
- 45 танків;
- 256 бойових броньованих машин;
- 565 одиниць автомобільної техніки;
- 99 артилерійських систем;
- 5 реактивних систем залпового вогню.