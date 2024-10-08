Про це повідомив Сирський.
“У рамках розвитку діалогу на стратегічному рівні провів чергову телефонну розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном. Подякував генералу Чарльзу Брауну за потужну воєнну та політичну підтримку України з боку США, а також за низку спільно проведених заходів у рамках розвитку спроможностей Сил оборони України”, — зазначив головком.
Сирський повідомив Брауну про актуальну безпекову ситуацію в Україні та наголосив на критичних потребах Збройних Сил у озброєнні, військовій техніці та боєприпасах.
Також сторони обговорили шляхи реалізації воєнної складової Плану перемоги президента України та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів.
Крім того, Сирський зауважив, що скоординував з американським колегою погляди та підходи у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України.
“Отримав запевнення Голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США в цілковитій підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором”, — додав Головнокомандувач.
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