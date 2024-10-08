Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Під час розмови обговорили безпекову ситуацію в Україні та підготовку до 25-го засідання у форматі "Рамштайн".

Про це повідомив Сирський.

“У рамках розвитку діалогу на стратегічному рівні провів чергову телефонну розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном. Подякував генералу Чарльзу Брауну за потужну воєнну та політичну підтримку України з боку США, а також за низку спільно проведених заходів у рамках розвитку спроможностей Сил оборони України”, — зазначив головком.

Сирський повідомив Брауну про актуальну безпекову ситуацію в Україні та наголосив на критичних потребах Збройних Сил у озброєнні, військовій техніці та боєприпасах.

Також сторони обговорили шляхи реалізації воєнної складової Плану перемоги президента України та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів.

Крім того, Сирський зауважив, що скоординував з американським колегою погляди та підходи у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України.