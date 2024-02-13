Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінив ситуацію на передовій як складну і наголосив, що Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції, щоб виснажити противника.

Сирський в інтерв’ю ZDF напередодні призначення головнокомандувачем Збройних сил України

“Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції – виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони”.

За його словами, особливо напружені бої йдуть на Куп’янському напрямку, де окупанти поставити собі за будь-яку ціну захопити Куп’янськ і щоденно штурмують позиції.

“Фактично противник розпочав цей наступ 3 жовтня 2023 року. І вже 4 місяці веде наступ високої інтенсивності. Їхні втрати, особливо в загиблих, за останніми даними, у 7-8 разів переважають наші”.

Він також зазначив, що роль дронів у війні щодня зростає у зв’язку зі збільшенням їх використання з обох сторін. Також в ЗСУ помітне використання наземних роботизованих платформ, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військовослужбовців.

Відповідаючи на запитання про те, коли закінчиться війна і перспективу якнайшвидшого її завершення, Сирський відповів: “Усе залежить від рівня підтримки та ефективності наших дій”.