Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський ухвалив рішення про перевірку діяльності 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ у відповідь на матеріал, оприлюднений 16 грудня 2024 року в медіа. У публікації були наведені факти можливих зловживань посадовців цієї військової частини.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Для з’ясування обставин і перевірки оприлюдненої інформації до частини направлено комісію Військової служби правопорядку. На період роботи комісії командир бригади відсторонений від виконання службових обов’язків.

“На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою”, – йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі також повідомили, що ще у вересні поточного року за окремими фактами, викладеними у статті, вже проводилася службова перевірка. Тоді зібрані матеріали передали до компетентних органів, які відкрили кримінальне провадження.

Наразі триває перевірка. У Генштабі заявили, що її результати будуть оприлюднені після завершення у визначеному законодавством порядку. Заходи вживаються для забезпечення прозорості та відповідальності в роботі військових підрозділів.