Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час роботи на Курському напрямку вручив нагороди українським військовим.

Про це повідомив Головком у своєму пості на Facebook.

За його словами, росіяни втратили на Курському напрямку більше, ніж 38 тис. військових та понад тисячу одиниць техніки.

“Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки”, — зазначив Сирський.

Він також нагадав, що 30 грудня з полону повернулися ще 189 українців, і це також заслуга бійців з Курського напрямку, адже під час операції український обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників.

Сирський подякував воїнам за відвагу, героїзм і військовий подвиг, підкресливши, що ЗСУ продовжуватимуть знищувати окупантів незалежно від того, які паспорти вони мають: російські чи північнокорейські.