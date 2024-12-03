Про це розповів Володимир Зеленський.
Проте президент зауважив, що Україна має непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку.
“Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування. Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку”, — написав Зеленський.
Він також розповів про доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо дії підрозділів у районах проведення Курської операції.
“Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території”, — заявив президент.
Зеленський сказав, що нещодавно призначений командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол почали виконувати свої завдання.
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