Президент України заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського. Загальна ситуація на фронті залишається напруженою, особливо на Курахівському та Покровському напрямках, які є найбільш складними.

Про це розповів Володимир Зеленський.

Проте президент зауважив, що Україна має непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку.

“Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування. Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку”, — написав Зеленський.

Він також розповів про доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо дії підрозділів у районах проведення Курської операції.

“Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території”, — заявив президент.

Зеленський сказав, що нещодавно призначений командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол почали виконувати свої завдання.