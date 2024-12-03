Про це розповів Володимир Зеленський.

Проте президент зауважив, що Україна має непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку.

Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування. Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку”, написав Зеленський.

Він також розповів про доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо дії підрозділів у районах проведення Курської операції.

“Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території”, заявив президент.

Зеленський сказав, що нещодавно призначений командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол почали виконувати свої завдання.