Покровський напрямок залишається одним з найскладніших у протистоянні з російськими окупантами. Військові на цьому напрямку продовжують готуватися до всіх можливих варіантів подальших дій ворога.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, зокрема у живій силі. За словами Сирського, в грудні противник в середньому за добу втрачає близько 400 осіб вбитими та пораненими.

“Вдячний військовослужбовцям за ефективну бойову роботу. Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими. Захищаємо Україну! Слава Україні!” — написав Головком.