Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він зазначив, що втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, зокрема у живій силі. За словами Сирського, в грудні противник в середньому за добу втрачає близько 400 осіб вбитими та пораненими.
“Вдячний військовослужбовцям за ефективну бойову роботу. Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими. Захищаємо Україну! Слава Україні!” — написав Головком.
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