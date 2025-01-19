Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на сьогодні заборонено переводити висококваліфікований персонал Повітряних Сил до інших підрозділів, зокрема, і в піхоту.

Про це він сказав в інтерв’ю українському журналісту Андрію Цаплієнку.

За словами Сирського, переведення заборонено у зв’язку з відсутністю заміни цим фахівцям при наявній потребі у поповненні механізованих бригад.

“По-перше, є моє розпорядження, де заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і який спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Це спеціалісти, на яких витрачено кошти, які мають досвід і яких фактично нема ким замінити. З іншого боку, ми маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти адекватно кількість складу наших механізованих бригад”, — сказав Сирський.

Головком зазначив, що на цей час можливості мобілізації не покривають потребу в особовому складі. Саме тому й тривають заходи щодо зменшення у збройних силах логістичної складової, а також забезпечення та обслуговування.

“Штаби знають ці задачі, вони провели розрахунки. Ну, і, звичайно, наша задача — не допустити таких ситуацій. Якщо виникає якась така проблема, то миттєво зреагувати. Не допустити, щоб хтось із цієї категорії (кого заборонено переводити, — ред.) потрапив на фронт”, — заявив Сирський.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що військовослужбовців із підрозділів різних видів та родів військ, окрім гостродефіцитних спеціалістів, після підготовки направляють для посилення піхотних та штурмових бригад.