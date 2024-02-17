Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Повідомив Головнокомандувач ЗС України у Facebook, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський

“Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах”, – Олександр Сирський

“Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій”.

“Авдіївку ми все одно повернемо”.