Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною та має тенденцію до загострення.

Про це він повідомив у Facebook після розмови з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною та має тенденцію до загострення.

Сирський зазначив, що під час початку розмови він поінформував американського колегу про поточний стан на лінії фронту. Ворог, користуючись чисельною перевагою, продовжує вести наступальні операції, зосереджуючи зусилля на напрямках Покровського та Курахівського. За його словами, є численні свідчення про підготовку північнокорейських військових до участі у бойових діях на боці Росії.

Під час розмови американська сторона підтвердила свою рішучість у виконанні зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України визначеною номенклатурою озброєння та військової техніки.