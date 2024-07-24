Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський завив, що без мобілізації він не зможе створити нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки Росія нарощує свої сухопутні війська.

Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

“Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок”, — заявив він.

Сирський також закликав українців, які живуть за кордоном, взяти участь у війні.

“Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання”, — підкреслив він.