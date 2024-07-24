Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.
“Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок”, — заявив він.
Сирський також закликав українців, які живуть за кордоном, взяти участь у війні.
“Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання”, — підкреслив він.
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