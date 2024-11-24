Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з блогерами, які висвітлюють події на фронті й актуальні проблеми.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Під час зустрічі було детально обговорено ключові питання, які хвилюють суспільство та впливають на ефективність військових дій.

“Привернення уваги до нагальних проблем у Силах оборони допомагає швидше реагувати та знаходити шляхи вирішення”, — підкреслив Сирський.

Командувач також зазначив, що учасники зустрічі торкнулися питань реформування Збройних Сил, створення нових бригад, ротації командирів бригад і низки інших важливих тем. Відверте обговорення дозволило краще зрозуміти нагальні потреби як фронту, так і суспільства.

“Подібні зустрічі будуть відбуватися і надалі”, — заявив він, подякувавши блогерам за підтримку ЗСУ та правдиве висвітлення боротьби українців проти окупантів.

Сирський наголосив на важливості єдності військових, суспільства та медіа для перемоги. На його думку, саме згуртованість допомагає протистояти викликам війни та рухатися до досягнення миру.