“Зустріч проведена за координації та сприяння радника Президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина. Також у зустрічі брали участь начальник Військової служби правопорядку у ЗС України полковник Віталій Левченко та начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗС України полковник Андрій Мартинов”, — йдеться у повідомленні.

Так, під час обговорення порушили питання, важливі для ефективної діяльності Сил оборони України. Зокрема, обговорили технологічні інновації, що впроваджуються у військах, а також поточні проблеми консолідації суспільства довкола армії.

“Учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними, з огляду на можливість конструктивної дискусії. Така практика у подальшому сприятиме нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство”, — зауважили у Генштабі.

Як зазначив Сергій Стерненко, він особисто долучився до обговорення, щоб наголосити на низці нагальних проблем, з якими стикаються українські військові.

“Вважаю правильним використовувати усі можливості, аби доносити прямо і як є проблеми військових, із якими працюємо”, — пише волонтер.

Серед основних питань, які він підняв, були:

створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення);

потреба оцінки ефективності командирів для збереження особового складу;

структурно-організаційні питання.

Окремо Стерненко акцентував на важливості розвитку безпілотних систем, зокрема для підсилення протиповітряної оборони України.

“У нас в цьому є великі перспективи. Наша держава зараз у надзвичайно важкій ситуації, і ми маємо змінюватися та взаємодіяти, щоб вистояти. Змінимось або загинемо”, — резюмував Стерненко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сергій Стерненко заявив про розшук через неявку до Приморського ТЦК та СП в Одеській області. Він пов’язав це з критикою армійської системи та своїми закликами до реформування. У відповідь Одеський ТЦК зазначив, що діє виключно в межах законодавства, наголосивши, що Стерненко вже відвідав РТЦК, сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку та був направлений на військово-лікарську комісію. Блогер звинуватив командувача ЗСУ Олександра Сирського в особистому переслідуванні з метою помсти за його критику.