Система взаємодії та супроводу військового під час лікування та реабілітації, підтримки родин бійців, яка працює у Патронатній службі «Янголи», має стати стандартом для всієї української армії.

Про це заявила командир патронатної служби «Янголи» 3-ї окремої штурмової бригади Олена Толкачова, наголосивши, що турбота про родини не повинна бути обов’язком абстрактної інституції, а має йти саме від підрозділів.

«Ми не просто знаємо, як комунікувати з родинами – ми створили цю систему з нуля. Через біль, розгубленість і мовчання», – зазначає представниця служби. За її словами, нині це не стихійна ініціатива, а чітко вибудувана структура з продуманими алгоритмами дій, емоційною стійкістю та готовністю підтримати навіть у найтяжчі моменти.

Вона переконана, що тільки бойовий підрозділ, а не безликий державний апарат, здатен надати родині необхідну інформацію, бо саме він знає, що сталося насправді, має документи й особисті свідчення побратимів.

«Моя мета – щоб цей досвід став основою для служб супроводу по всій армії. Щоб кожна родина з першого дзвінка знала: поруч є ті, хто знає, як діяти. І кому можна довіряти», – додала вона.

Служба «Янголи» вже довела ефективність своєї моделі, і тепер цей підхід може стати основою для створення аналогічних штатних структур у всіх підрозділах Збройних сил України.