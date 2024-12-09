Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача звернув увагу на необхідність реформування системи підготовки військових.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Глава держави підкреслив, що це питання потребує кардинальних змін, для чого вже було здійснено кадрові перестановки.

“Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці”, – зазначив Зеленський.

Президент доручив провести ретельний аудит системи підготовки та визначити, які аспекти вимагають негайного вдосконалення.

“А зараз – зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити”, – додав він.

Зеленський також заявив, що для здійснення цих змін необхідно забезпечити належний рівень фінансування і організації.

На думку президента, якість підготовки військовослужбовців безпосередньо впливає на ефективність їхніх дій у боях та є важливою умовою для збереження життів захисників. Завдання щодо підготовки детальної доповіді було поставлено на наступне засідання Ставки.