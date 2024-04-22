Україна може очікувати, що допомога від міжнародних партнерів у сфері протиповітряної оборони може суттєво змінити обстановку в захисті її неба.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні.

Ця допомога має потенціал врятувати безліч життів та надати українським силам можливість ефективно протистояти агресії й змусити ворога відступити.

Міністр висловив вдячність європейським партнерам та Верховному представнику ЄС Жозепу Боррелю за постійну підтримку України у протистоянні з Росією.

Умєров зауважив, що Україна вже понад два роки стоїть на передовій у відстоюванні своїх інтересів проти агресії Росії, виявляючи при цьому міцну стійкість.

“У цьому році Росія запустила тисячі ракет та дронів-камікадзе, вдаючись до безпрецедентного застосування керованих авіабомб вагою до 1,5 тонни, які здатні знищувати все на своєму шляху. Ці бомби дозволяють окупантам просуватися крізь руїни. Ми вдячні країнам, які вже надали або виявили готовність надати необхідні системи протиповітряної оборони, зокрема Німеччині за її рішення відправити додаткові системи Patriot. Такі дії є свідченням міжнародної солідарності та відданості захисту людських життів від геноциду Росії. Саме системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, забезпечивши нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити”, — зауважив міністр.

Умєров закликав до подальшої співпраці у сфері оборонної промисловості, що сприятиме зміцненню оборонного потенціалу не лише України, а й країн ЄС.

Він підкреслив, що тісне партнерство між Україною та Європейським Союзом є ключем до спільної перемоги й відновлення миру на континенті.