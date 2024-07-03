Про це повідомляє пресслужба ОСУВ “Хортиця“.
Військові наголошують, що інтенсивність ворожих обстрілів не знизилась, росіяни продовжують атакувати силами колишніх увʼязнених з підрозділів “шторм-V”, десантників та спецпризначенців.
За минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських обстрілів.
“Тактика противника наступна: доставляє свою піхоту в район лісу, де окупанти спішуються, роззосереджуються та намагаються штурмувати позиції наших захисників. Армія ворога артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, “Ланцетами” прикриває проведення своїх штурмових дій”, – йдеться у повідомленні.
Минулої доби на напрямку було проведено 51 ворожий штурм, 9 із яких – на Часів Яр.
Зазначається, що бійці 24 ОМБр ім. короля Данила тримають рубежі.
- Безугла: 24 бригаду, яка тримала смугу біля Торецька місяцями, раптово зняли і кинули в Часів Яр на знищення
- Сирський: Лінія активного фронту зросла, додався Торецький напрямок
- Президент про ситуацію на фронті: Це не «глухий кут», потрібні інструменти вирішення проблем