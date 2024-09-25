Ситуація на фронті в Україні продовжує залишатися напруженою. Противник, використовуючи свою чисельну перевагу в живій силі та техніці, безперервно атакує українські позиції. Протягом минулої доби було зафіксовано 154 бойових зіткнення.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Відомо, що противник здійснив три ракетні удари по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, застосувавши шість ракет. Окрім цього, окупанти провели 75 авіаударів, скинувши 123 керовані авіаційні бомби (КАБ), і здійснили майже 5000 обстрілів, з яких 178 – з реактивних систем залпового вогню. В атаках брали участь близько 1700 дронів-камікадзе.

“За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, 20 районів зосередження особового складу, три засоби ППО та одну артилерійську систему противника”, — пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни тричі намагались штурмувати поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулось 12 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 22 рази поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного.

На Сіверському напрямку ворог три рази атакував поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни атакували десять разів у районах Калинівки, Миньківки, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у бік Торецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку відбито 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького.

На Курахівському напрямку росіяни атакували 20 разів. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного

На Времівському напрямку росіяни здійснили вісім штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій.