Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
За їхніми даними, окупанти також просунулися в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко.
“Сили Оборони відновили позиції біля Удачного. Ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко”, – йдеться у повідомленні.
- Безпілотники атакували район НПЗ у Волгограді: сталася пожежа
- Внаслідок атаки дронів призупинився транзит нафти в російському порту Усть-Луга – Bloomberg
- ЗСУ уразили ракетний арсенал та нафтоперекачувальну станцію в РФ