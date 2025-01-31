Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

За їхніми даними, окупанти також просунулися в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко.

“Сили Оборони відновили позиції біля Удачного. Ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко”, – йдеться у повідомленні.