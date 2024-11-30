У п'ятницю, 29 листопада, під ворожим вогнем опинився Херсон та ще 22 населені пункти області. Внаслідок атак одна людина загинула, шестеро осіб отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

“Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Червоний Маяк, Білозерка, Тягинка, Осокорівка, Петропавлівка, Станіслав, Антонівка, Козацьке, Микільське, Одрадокам’янка, Широка Балка, Нововоронцовка, Зміївка, Монастирське, Новоберислав, Ромашкове, Дудчани, Зимівник, Придніпровське, Дар’ївка, Комишани, Садове та місто Херсон”, — йдеться у повідомленні.

Також ворог, за даними Прокудіна, завдав балістичного ракетного удару по Бериславському району.

“Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж, комунальну будівлю, магазин, господарську споруду та приватні автомобілі”, — повідомив глава ОВА.

Прокудін додав, що через російську агресію одна людина загинула, ще шість дістали поранення.