Станом на 26 серпня українські прикордонники не спостерігають перекидання військових сил та техніки поблизу кордону з Білоруссю. Ситуація залишається контрольованою.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в етері телемаратону «Єдині новини».

За його словами, безпосередньо біля українського кордону прикордонники не відмічають переміщення техніки та особового складу. Але загалом цей напрямок, як і раніше, залишається загрозливим.

«Загалом ситуація незмінна. Сили оборони України різних частин, а це і прикордонники, і Збройні сили, Національна гвардія, повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося» — сказав Демченко.

Водночас за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, стежать підрозділи розвідки, щоб «розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, аби ми були готові на тому чи іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території Республіки Білорусь».

Також він наголосив, що наразі Росія не має на території Білорусі достатнього угруповання військ для вторгнення в Україну з цього напрямку.

25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило, що під виглядом навчань Білорусь зосередила в Гомельській області поблизу кордону з Україною значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, а також озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою.