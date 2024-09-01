Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про складну ситуацію на напрямку головного удару ворога, який зазнає значних втрат.

Про це Головнокомандувач написав у Facebook.

Найінтенсивніші бої зараз відбуваються на Покровському напрямку. За минулу добу відбулось 52 штурми наших бійців. Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка, Новогродівка і Михайлівка.

“На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань”, – пише Сирський.

Головком також згадує за перевагу ворога в людському ресурсі та озброєнні, проте завдяки українським військовим – росіяни зазнають значних втрат.

За минулу добу було зафіксовано 199 бойових зіткнень. Це 921 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.