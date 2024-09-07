Президент вважає, що ситуацію на Покровському напрямку ще зарано коментувати, треба почекати поки вона стабілізується.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю українським журналістам під час свого візиту до Італії, яке транслювали в етері телемаратону.

За словами Зеленського, ситуація на Покровському напрямку «в будь-якому разі непроста», хоча за 3-4 дні до його виїзду в Італію вона покращилася.

«Я не хочу говорити завчасно. Якщо можна трішки потерпіти, коли там повністю все стабілізується, тоді будемо розмовляти про це», — сказав президент.

27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Покровський напрямок залишається «найгарячішим», там відбуваються найбільш інтенсивні бої. Останніми тижнями щодоби там було понад 50 боєзіткнень. Сили оборони в середньому знешкоджують до 300 окупантів на цьому напрямку.

Президент Володимир Зеленський розповідав, що командування додає на напрямок українських сил, і назвав ключове завдання там — вибивати якнайбільше сил окупанта.

5 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони змогли зупинити просування російського війська на Покровському напрямку. Видання Forbes також підтвердило це, додавши, що Силам оборони України на тому напрямку вдається проводити локальні контратаки.