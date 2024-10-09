Про це Зеленський сказав під час виступу на саміті “Україна – Південно-Східна Європа”, цитує Reuters.
“У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухати речі до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір для рішучих дій, щоб припинити війну не пізніше 2025 року”, – сказав він.
Також він заявив, що Україна розробляє документ, що міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією. Його завершення планується на листопад.
“З липня ми працюємо над пунктами формули миру. І до листопада буде готовий документ, в якому буде викладено докладні умови справедливого закінчення війни. Також ми готуємо другий саміт миру”, – розповів Зеленський.
За його словами, зараз постає питання, як змусити Росію встановити мир з Україною та як змусити відповідальних за війну людей виконувати умови формули миру.
“Для цього ми розробили план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру. Цей план позбавить Росію можливості погрожувати Європі. Цей план уже був представлений у США, тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей”, – наголосив глава держави.
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