Президент Володимир Зеленський оголосив, що ситуація на фронті "створює можливість" вжити заходів, спрямованих на припинення війни в Україні не пізніше 2025 року.

Про це Зеленський сказав під час виступу на саміті “Україна – Південно-Східна Європа”, цитує Reuters.

“У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухати речі до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір для рішучих дій, щоб припинити війну не пізніше 2025 року”, – сказав він.

Також він заявив, що Україна розробляє документ, що міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією. Його завершення планується на листопад.

“З липня ми працюємо над пунктами формули миру. І до листопада буде готовий документ, в якому буде викладено докладні умови справедливого закінчення війни. Також ми готуємо другий саміт миру”, – розповів Зеленський.

За його словами, зараз постає питання, як змусити Росію встановити мир з Україною та як змусити відповідальних за війну людей виконувати умови формули миру.