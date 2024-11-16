Президент сказав, що для того, аби зупинити просування окупантів, будуть задіяні резерви, укомплектовані бригади.

Про це Президент повідомив в інтерв’ю “Українському Радіо” (“Суспільне”).

“На сході ситуація дійсно складна. Є повільний, але тим не менш пресинг і просування росіян. З різних причин: наповнення наших бригад підготовленими людьми, наповнення і комплектація бригад зброєю – усі ці процеси були достатньо повільні. Не можна просто наповнювати людьми бригаду, якщо вона чекає на ту чи іншу зброю. Ми чекали постачання деякої зброї 12 місяців з моменту узгодження в Конгресі”, — сказав Зеленський.

За його словами, на сході стоять бригади, у яких хлопці довго воюють. Потрібна їхня ротація. На їхні місця повинні приходити інші бригади.

“Уявіть, вони не укомплектовані. Просто кинути їх, як м’ясо? Як “рускі”? Ніхто цього не хоче. Тому хлопці втомлюються, відходять. Бо стріляють КАБами, бомблять. Руйнується все навколо. Вони запитують, чи можна їм робити кроки назад, – військове керівництво каже: “Так”. Тому що це наша загальна позиція: передусім – людина, а потім – земля”, — підкреслив глава держави.

Президент зауважив, що були створені підрозділи резерву. Їхнім ядром були люди, які пройшли війну. Навколо них — ті, хто мобілізувався. Після навчання всі чекали на укомплектування технікою.

“Ніхто не робив ніякі десятки нових бригад. Є деякі моменти, коли, наприклад, та чи інша бригада не може вже тримати ділянку певної ширини. Бо вона втомлена… і її треба посилити додатковою бригадою. Тому що “рускіх” – один до восьми, або один до трьох”, — підкреслив Президент.

Відповідаючи на запитання, до чого ми готуємося на фронті найближчим часом, і чи темпи просування росіян зберігатимуться, Зеленський зауважив, що РФ втрачає щодня 1,5-2 тисячі людей, поранених і вбитих. Вони не можуть постійно просуватись із такими втратами. На деяких напрямках вже видно, як уповільнилось просування.

“Зараз, щоб їх зупинити, підійдуть резерви, укомплектовані бригади, які ми так довго чекаємо. Але маємо розуміти, що хочуть “рускі”. Ви ж воюєте з державою, яка не цінує своїх людей, якій все одно, скільки загине. А з нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо”, – сказав глава держави.