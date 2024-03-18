Про це заявляють у пресслужбі Сумської ОВА.

На селище Велика Писарівка російська авіація скинула 23 авіабомби за добу. В результаті авіаудару загинув один мешканець громади. Ще один місцевий мешканець отримав поранення.

Також з Великописарівської громади, яка щодня перебуває під ворожими обстрілами, з 13 по 17 березня евакуйовано 256 осіб. ОВА ще раз закликає жителів прикордонних населених пунктів потурбуватися про свою безпеку та евакуюватися.

Окрім того, було здійснено ракетний обстріл Сумської, Конотопської та Охтирської громади. Були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Люди не постраждали.

Згідно з даними начальника Сумської ОВА Володимира Артюха, за 2023 рік всього було близько 8 тис. обстрілів Сумщини, при цьому за два місяці 2024 року вже понад три тисячі вибухів пролунали в регіоні.