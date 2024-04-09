Внаслідок атак з боку російських військ у Полтавській та Львівській областях відбулися пошкодення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Високовольтні підстанції були атаковані, що призвело до пожеж та пошкоджень обладнання.

На Харківщині внаслідок обмежень споживання електроенергії виникли проблеми з енергопостачанням. Сьогодні зранку на Харківщині також діють графіки відключень, зазначило міністертво.

У Дніпропетровській області через бойові дії було відключено дві високовольтні повітряні лінії, що спричинило знеструмлення промислового об’єкта.

“Вночі ворог атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині — на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання. Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині — зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак”, — зазаначили в Міненерго.

Проте, всі проблеми з енергопостачанням були вирішені, і енергосистема України працює стабільно. У пікові години споживання електроенергії екстрене постачання було забезпечено імпортом електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини.