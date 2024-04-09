Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Високовольтні підстанції були атаковані, що призвело до пожеж та пошкоджень обладнання.

На Харківщині внаслідок обмежень споживання електроенергії виникли проблеми з енергопостачанням. Сьогодні зранку на Харківщині також діють графіки відключень, зазначило міністертво.

У Дніпропетровській області через бойові дії було відключено дві високовольтні повітряні лінії, що спричинило знеструмлення промислового об’єкта.

“Вночі ворог атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині — на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання. 

Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині — зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак”, — зазаначили в Міненерго.

Проте, всі проблеми з енергопостачанням були вирішені, і енергосистема України працює стабільно. У пікові години споживання електроенергії екстрене постачання було забезпечено імпортом електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини.

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