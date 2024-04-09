Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Високовольтні підстанції були атаковані, що призвело до пожеж та пошкоджень обладнання.
На Харківщині внаслідок обмежень споживання електроенергії виникли проблеми з енергопостачанням. Сьогодні зранку на Харківщині також діють графіки відключень, зазначило міністертво.
У Дніпропетровській області через бойові дії було відключено дві високовольтні повітряні лінії, що спричинило знеструмлення промислового об’єкта.
“Вночі ворог атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині — на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання.
Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині — зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак”, — зазаначили в Міненерго.
Проте, всі проблеми з енергопостачанням були вирішені, і енергосистема України працює стабільно. У пікові години споживання електроенергії екстрене постачання було забезпечено імпортом електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини.
- Удар по цивільній інфраструктурі на Полтавщині: загинула людина
- Росія обстріляла з безпілотників шість регіонів України
- Уламки “шахеда” пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині