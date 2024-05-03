Учора, 2 травня, споживання електроенергії в Україні підстрибнуло на 2,5% проти попередньої доби. Потреби споживачів покривалися завдяки залученню аварійної допомоги з трьох сусідніх країн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

“Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, у вечірні пікові години залучалась аварійна допомога з Румунії, Польщі та Словаччини – сумарним обсягом близько 0,25% від добового споживання електроенергії”, – йдеться у повідомленні.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. В інших регіонах споживачі не обмежувалися.

У Києві через відключення обладнання на одній з підстанцій знеструмлювалися 49 житлових будинків та 99 установ Святошинського та Солом’янського районів – загалом 13,4 тисячі абонентів. Впродовж двох годин усіх споживачів заживили.

В Одеській області на одній з підстанцій обленерго відключалося обладнання, знеструмлювалися побутові споживачі. На ранок усіх заживлено.

На Дніпропетровщині вночі відключалась повітряна лінія, внаслідок чого знеструмлювалися промислові споживачі. Впродовж години всіх заживили.