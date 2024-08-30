У п'ятницю, 30 серпня, в Україні діятимуть від однієї до трьох черг вимкнення електроенергії, в кількох областях введено екстерні вимкнення світла.

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

Планові графіки погодинних відключень електроенергії в Україні діятимуть з 00:00 до 24:00. Про зміни з енергопостачанням повідомляють офіційні ресурси обленерго.

З огляду на складну ситуацію в енергосистемі, вранці у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях були запроваджені аварійні відключення, тому попередні графіки обмежень не діяли.

Після скасування аварійних відключень – обмеження у вказаних регіонах застосовуватимуть так:

00:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 21:00 – три черги відключень;

21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях – заходи обмеження застосовуються так:

14:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 21:00 – три черги відключень;

21:00 – 24:00 – дві черги відключень.