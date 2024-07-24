Українські військові тримають оборону на напрямку Прогрес-Лозуватське. Російські військові в районі Прогресу знаходяться під вогневим ураженням ЗСУ.

Про це повідомляє оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”.

“Ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності, де зокрема ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, напружена та складна. Військовослужбовці бригади продовжують мужньо тримати оборону в напрямку Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки”, — йдеться у повідомленні.

В ОСУВ додали, що підрозділи російських окупантів в районі села Прогрес перебувають під вогневим ураженням Сил оборони.

Нагадаємо, що аналітики DeepState зазначали, що армія РФ намагається оточити частину угрупувань Сил оборони під Прогресом Донецької області. Натомість бригадне керівництво не дає наказу про відхід.

Як кажуть аналітики, оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо, у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот.