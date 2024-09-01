Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що ситуація у війні між Росією та Україною залишається критичною, але нині є кращою, ніж три місяці тому.

Про це він заявив на Yle.

Фінський президент зазначив, що важко передбачити, коли закінчиться війна, яка триває вже понад 2,5 роки. Він вважає позитивним те, що розпочалися переговори про мир. Стубб підкреслив, що для досягнення миру необхідно повернення територій, гарантії безпеки, притягнення до відповідальності воєнних злочинців і відновлення країни.

“Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скіль це буде потрібно,” — запевнив президент Фінляндії.

Він також додав, що Фінляндія зробила свій вибір, що ускладнює роль посередника в переговорах між країнами.

Щодо обмежень на використання західної зброї Україною для ударів по території Росії, він зазначив, що обмежень бути не повинно, поки удари проводяться у межах самооборони та міжнародного права, але вони не повинні вражати цивільні об’єкти.

Президент також зазначив, що Росія є основною загрозою для безпеки Фінляндії, хоча поки немає причин для неспокою. Він вважає, що країна повинна бути готова до періоду невизначеності у відносинах з Росією, і що Фінляндія частіше буде стикається зі змішаними операціями, такими як кібератаки, ситуація на кордоні і можливий саботаж.