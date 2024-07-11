Ситуація в українській енергосистемі має покращитися вже найближчим часом. При цьому не виключено, що у вересні-жовтні енергетики взагалі не застосовуватимуть графіки відключень.

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що згідно з прогнозом, вже після 20 липня, коли спаде спека і вийдуть із планового ремонту енергоблоки, відключень стане менше.

“Вже у вересні-жовтні є непогані шанси уникати відключень. Принаймні таких масованих і повторюваних, як у липні. Тобто треба ще певний час потерпіти, і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі”, — заявив Кудрицький.

Він додав, що такий сценарій діятиме лише у тому випадку, якщо не буде нових обстрілів енергетики України.