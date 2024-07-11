Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.
Він зазначив, що згідно з прогнозом, вже після 20 липня, коли спаде спека і вийдуть із планового ремонту енергоблоки, відключень стане менше.
“Вже у вересні-жовтні є непогані шанси уникати відключень. Принаймні таких масованих і повторюваних, як у липні. Тобто треба ще певний час потерпіти, і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі”, — заявив Кудрицький.
Він додав, що такий сценарій діятиме лише у тому випадку, якщо не буде нових обстрілів енергетики України.
- Відключення світла: Завтра у другій половині доби обмежень буде більше
- ДТЕК: Через аномальну спеку світло відключатимуть в світло-сірих зонах графіків у певних областях України
- Президент анонсував нові програми для допомоги українцям у час дефіциту електрики