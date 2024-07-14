14 липня енергетики успішно відновили електропостачання для понад 4 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів в регіонах.

Про це повідомляє Міненергетики.

За минулу добу через обстріли ворога було знеструмлено 1,1 тисячі абонентів у 8 населених пунктах Донецької області. Енергетикам вдалося відновити електропостачання для 4,2 тисяч абонентів у 3 населених пунктах. Наразі без світла залишається 131 населений пункт, що становить загалом 80,5 тисяч абонентів. Також ремонтні бригади успішно відновили газопостачання для 110 споживачів.

У Запорізькій області на ранок без енергопостачання залишається 3731 споживач у 51 населеному пункті.

У Київській області в одному з населених пунктів сталася проблема з газопостачанням через технологічні порушення. В результаті цього було відключено від газу 47 приватних будинків та 35 багатоквартирних будинків, що налічує 1221 споживача.

У Миколаївській області 82 абоненти залишаються без світла через ворожий обстріл.

У Сумській області через технологічні порушення відсутнє електропостачання для 108 абонентів у 2 населених пунктах. Загалом, через бойові дії, без світла залишаються 4,5 тисячі абонентів у 78 населених пунктах.

У Харківській області через бойові дії відсутнє електропостачання у 46,2 тисячі споживачів у 107 населених пунктах.

У зв’язку з бойовими діями в Херсонській області без електропостачання залишилися 26,1 тисячі абонентів у 48 населених пунктах, зокрема 2476 абонентів у місті Херсон.

У Чернігівській області на ранок через бойові дії відключено електропостачання для 1,8 тисяч споживачів у 28 населених пунктах.