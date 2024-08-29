Служби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів провели моніторинг якості води й встановили, що ситуація з якістю повністю контрольована.

Про це повідомляє Міндовкілля.

“Усі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії”, – йдеться у повідомленні.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцька, попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Встановлено, що річки забруднені органічними речовинами.

Заступник міністра також повідомив, що для визначення подальших кроків реагування сьогодні відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів”, – додав Краснолуцький.