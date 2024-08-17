Курська операція призвела до відкладення таємних переговорів між Україною та Росією, які проходили за посередництва Катару. Делегація Москви охарактеризувала дії України як "ескалацію".

Про це пише WP.

Україна та Росія планували відправити делегації до Катару для переговорів про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але Кремль відмовився від цих переговорів через операцію Збройних Сил України в Курській області.

Непрямі переговори між Україною та Росією за посередництва Катару були зірвані через наступ ЗСУ в Курській області РФ.

Дипломати повідомили, що російська сторона відклала зустріч з катарськими офіційними особами, вважаючи дії України “ескалацією”, і зазначили, що Київ не попередив Доху про свій наступ.

Учасники переговорів сподівалися на можливість досягнення угоди про припинення війни.

Росія не зривала переговори, але попросила час для обдумування, заявив дипломат. Україна планувала відправити делегацію до Дохи, але Катар відмовився через недоцільність односторонньої зустрічі.

Офіс президента України повідомив, що саміт у Досі перенесено через ситуацію на Близькому Сході, але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня.

Після цього Київ планує консультуватися з партнерами щодо подальших дій. Кремль не прокоментував ситуацію.