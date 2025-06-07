Таїсія Онофрійчук – перша українська чемпіонка Європи з художньої гімнастики за 28 років

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В історії української художньої гімнастики відбулася знакова подія: 17-річна Таїсія Онофрійчук здобула “золото” на чемпіонаті Європи в особистому багатоборстві, ставши першою українкою, яка досягла цього успіху за останні 28 років.

Цей чемпіонат став для Онофрійчук другим у кар’єрі. На своєму дебютному Євро вона змогла потрапити до фіналу, але зайняла дев’яте місце. Після цього українка виступала на Олімпійських іграх і в 2025 році взяла участь у шести турнірах, де 29 разів піднімалася на пʼєдестал, здобувши 18 золотих медалей.

На чемпіонаті Європи-2025 вона була однією з головних претенденток на перемогу. У кваліфікації, що проходила протягом змагань, вона показала найкращий результат серед усіх учасниць – 90.050 бала.

Фінал зібрав 25 художніх гімнасток, які були розділені на дві групи – А та В. До фіналу в особистому багатоборстві потрапили дві українки: окрім Онофрійчук, також Поліна Каріка, яка змагалася в групі В, тоді як Онофрійчук виступала в групі А.

Перед другою частиною змагань Онофрійчук мала найвищі проміжні оцінки у вправах з обручем та м’ячем – 29.950 та 28.600 бала відповідно. Вона випереджала найближчу конкурентку, Стіляну Ніколову з Болгарії, на 1.5 бала, і зуміла зберегти цю перевагу до кінця фіналу.

Обидві українки потрапили до топ-10: Поліна Каріка завершила змагання на десятому місці з результатом 109.950 бала.

Результати фіналу особистого багатоборства на Євро-2025:

Таїсія Онофрійчук (Україна) – 117.800 бала

Стіляна Ніколова (Болгарія) – 116.700 бала

Дар’я Варфоломеєв (Німеччина) – 115.150 бала

…

10. Поліна Каріка (Україна) – 109.950 бала

Що означає “золото” для Таїсії Онофрійчук?

Це її перша перемога на чемпіонаті Європи у художній гімнастиці. Раніше вона здобула “бронзу” у вправах з обручем на Євро-2024.

Це перше “золото” для України за 28 років на Євро в особистому багатоборстві. Онофрійчук стала лише третьою українкою, яка досягла цього успіху після Катерини Серебрянської (1996) та Олени Вітриченко (1997).

Це перше “золото” за два роки на Євро з художньої гімнастики. У 2023 році Вікторія Онопрієнко стала чемпіонкою Європи у вправах з обручем.

Таїсія Онофрійчук також виступить у всіх чотирьох фіналах Євро-2025, які відбудуться 8 червня.

Розклад фіналів за участю українських художніх гімнасток на Євро: