Таїсія Онофрійчук – зірка чемпіонату Європи-2025 з художньої гімнастики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Таїсія Онофрійчук, українська художня гімнастка, вразила всіх на чемпіонаті Європи-2025, здобувши три медалі в окремих фіналах – два срібла та бронзу. 7 червня, у суботу, вона принесла Україні перші медалі на цьому турнірі: 17-річна спортсменка виграла “золото” у особистому багатоборстві, ставши першою за 28 років, а також разом із командою здобула срібло у командних змаганнях.

Завдяки успішним виступам у кваліфікації, Таїсія потрапила у фінали чотирьох дисциплін: вправ зі стрічкою, обручем, булавами та м’ячем. У фіналі вправ з булавами також брала участь ще одна українка – Поліна Каріка.

У фіналі вправи з обручем Онофрійчук здобула бронзову медаль, набравши 29.850 бала. Вона випередила ізраїльтянку Сумкін Меітал Мааян на 0.100 бала, але поступилася чемпіонці світу-2023 Стільяні Ніколовій на 0.450 очок.

У фіналі вправи з булавами Таїсія отримала свою другу медаль – “срібло”, набравши 30.400 бала. Вона зрівнялася за балами з Ніколовою, але поступилася за додатковими показниками. Поліна Каріка фінішувала четвертою з результатом 28.600 бала, програвши італійці Рафаелі Софії на 0.800 очок.

Завершила чемпіонат Онофрійчук бронзою у фіналі вправи зі стрічкою, отримавши 29.500 бала та поступившись переможниці Дар’ї Варфоломєєв на 1.150 очок. У вправі з м’ячем вона посіла четверте місце з 28.350 бала, не дотягнувши до бронзової нагороди, яку здобула Мааян.

В цілому на Євро-2025 Україна здобула п’ять медалей, з яких чотири належать 17-річній Таїсії Онофрійчук.

Нагороди України на чемпіонаті Європи-2025 з художньої гімнастики

Особисте багатоборство: “золото” – Таїсія Онофрійчук

Обруч: “бронза” – Таїсія Онофрійчук

Булави: “срібло” – Таїсія Онофрійчук

Стрічка: “бронза” – Таїсія Онофрійчук

Багатоборство: “срібло” – збірна України

Значення медалей Онофрійчук на Євро-2025

Ця перемога стала п’ятою особистою медаллю для 17-річної гімнастки на міжнародних змаганнях. Раніше вона здобула лише бронзу у вправах з обручем на Євро-2024.

“Срібло” у вправі з булавами стало найкращим результатом для України в цій дисципліні з 2015 року, коли Ганна Різатдінова посіла друге місце. Бронзова медаль у вправі зі стрічкою – перша для України за 12 років, адже на Євро-2013 Різатдінова здобула срібло.

На завершення чемпіонату Україна візьме участь у ще одному фіналі: 8 червня “синьо-жовті” поборються за медалі групових виступів із трьома м’ячами та двома обручами.