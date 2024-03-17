Відома співачка, родом з Київщини, що раніше підтримала злочинні дії Росії, а минулого року отримала громадянство РФ, з'явилась на "виборах" російського президента.

Про це стало відомо зі сторінки Таїсії Повалій у Instagram.

Таким чином зрадниця повідомила, що тепер вона є громадянкою Росії, а також розповіла, що вперше проголосувала на виборах.

“Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповню неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу”, — з допису Повалій