Про це стало відомо зі сторінки Таїсії Повалій у Instagram.
Таким чином зрадниця повідомила, що тепер вона є громадянкою Росії, а також розповіла, що вперше проголосувала на виборах.
“Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповню неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу”, — з допису Повалій
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