Британський боксер Тайсон Ф’юрі оголосив, що завершує свою кар’єру у спорті.

Про це він повідомив через свій акаунт в Instagram.

«Зроблю це коротко і мило: я оголошую про завершення кар’єри у боксі. Це було розривно, я любив кожну хвилину», — заявив Ф’юрі.

Своє звернення він завершив словами: «Dick Turpin wore a mask», які зазвичай використовуються для опису ситуацій, пов’язаних із несправедливістю чи обманом. Ймовірно, це була його реакція на підсумки останніх боїв.

Як зазначає Sky News, ця заява пролунала всього через два дні після того, як британський промоутер Едді Гірн повідомив про резервування стадіону Вемблі на літо для потенційного поєдинку між Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Раніше, у грудні, в Саудівській Аравії відбувся поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Британський боксер наполягав на реванші після їхньої першої зустрічі у травні, де Усик здобув перемогу, ставши першим за 24 роки беззаперечним чемпіоном у важкій вазі.

Другий бій між цими спортсменами тривав усі 12 раундів по три хвилини. Результат одностайно визначили судді — 116:112 на користь Усика. Українець зберіг свої чемпіонські титули WBC, WBA та WBO та присвятив перемогу своїй матері, Надії Петрівні, а також «всім матерям України».