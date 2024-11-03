Правила експортного контролю були посилені після публікації серії розслідувань щодо таких постачань у ЗМІ. Зокрема, журналісти з посиланням на іноземні аналітичні центри повідомили, що Тайвань входить до п'ятірки найбільших постачальників верстатів у РФ.

Про це повідомляє Міністерство економіки Тайваню.

“З огляду на характеристики верстатів подвійного призначення та можливість використання в російських військових цілях, Мінекономіки здійснило низку дій, у тому числі включивши 77 кодів на верстати до складу товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, було збільшено розмір штрафу за первинне порушення санкцій, запроваджених проти Росії та Білорусі — до на 1 млн юанів (31 100 доларів).

У Мінекономіки додали, що ведуть “активну роз’яснювальну роботу” з виробниками, закликаючи їх дотримуватись законів та контролювати кінцевий потік продукції.

За даними відомства, це вже має результат та обсяг експорту верстатів із Тайваню до РФ “впав до нуля”.

“Міністерство економіки також приділятиме пильну увагу розвитку міжнародної ситуації та на постійній основі коригуватиме заходи експортного контролю відповідно до зміни ситуації”, — зазначили у відомстві.