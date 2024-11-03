У неділю, 3 листопада, міністерство оборони Тайваню заявило про фіксацію 35 китайських військових літаків, включаючи винищувачі й бомбардувальники, які прямували на південь острова на навчання в Тихому океані.

Про це повідомило Reuters.

Журналісти наголосили, що тайванська сторона фіксує активність китайської авіації другий день поспіль.

У тайванському відомстві уточнили, що станом на 09:00 (03:00 за київським часом) було зафіксовано 37 китайських військових літаків, у тому числі винищувачі J-16, бомбардувальники H-6, що здатні нести ядерну зброю, а також безпілотники.

З них 35 літаків вилетіли на південний захід, південь і південний схід Тайваню в західну частину Тихого океану для проведення тренувань дальнього радіуса дії. Міноборони Тайваню повідомило про направлення власних сил для спостереження за ситуацією.

Згідно з законодавством Сполучені Штати зобов’язані надати Тайваню засоби для самозахисту, і їхній продаж зброї Тайбею, в тому числі ракетної системи вартістю два мільярди доларів, про який було оголошено минулого місяця, викликав невдоволення у Пекіна.

Видання наголошує, що Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю власною територією, попри рішучі заперечення уряду в Тайбеї, регулярно відправляє своїх військових у небо та води поблизу острова, намагаючись забезпечити свої претензії на суверенітет.