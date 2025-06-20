Активізація військової присутності Китаю біля Тайваню: 50 бойових вильотів за добу

Як повідомляє Twitter-акаунт Міністерства оборони Тайваню

За інформацією тайванського оборонного відомства, протягом останньої доби було зафіксовано 50 вильотів бойових літаків Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у напрямку Тайваню. Більшість з цих літаків увійшли до північної, південно-західної та східної зон протиповітряної оборони острова.

“Станом на 6 ранку сьогодні було виявлено 50 бойових вильотів літаків НВАК та 6 суден НВАК, що діяли навколо Тайваню.” – Тайванське оборонне відомство

Серед 46 повітряних суден, які перетнули серединну лінію Тайванської протоки – неофіційний кордон між материковим Китаєм і Тайванем, були винищувачі, бомбардувальники, безпілотники та гелікоптери. Ці дії свідчать про активізацію військової присутності Китаю в регіоні.

Тайвань підкреслив, що його сили оборони постійно моніторять ситуацію та готові адекватно реагувати на дії китайських військових.

Тайвань, відомий також як Республіка Китай, є частково визнаною острівною державою, яка до 1949 року контролювала всю територію материкового Китаю, поки комуністи не прийшли до влади в Пекіні, утворивши Китайську Народну Республіку. Республіка Китай має демократичний устрій, проте Китай вважає Тайвань своєю територією.