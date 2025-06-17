Тайвань уклав угоду з Auterion для розвитку безпілотників у боротьбі з Китаєм

Про це повідомляє Reuters.

17 червня Тайвань підписав угоду про співпрацю з американською та німецькою компанією Auterion, яка спеціалізується на програмному забезпеченні для безпілотників. Це рішення прийнято з метою зміцнення обороноздатності острова в умовах зростаючих військових загроз з боку Китаю.

Програмне забезпечення Auterion вже використовується в українських безпілотниках, які виконують бойові завдання проти російських сил. Компанія зазначила, що ця угода може призвести до впровадження їх технологій у мільйонах дронів, які будуть використовуватися на Тайвані.

Китай вважає Тайвань своєю територією і протягом останніх п’яти років посилив військовий тиск на острів, проводячи численні військові навчання. Уряд Тайваню рішуче відкидає ці претензії.

З огляду на перевагу китайських військових сил, Тайвань з 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, активно вивчає досвід України у використанні дронів як у повітрі, так і на морі.

Auterion уклала стратегічне партнерство з Національним інститутом науки і технологій Чуншань, що є підрозділом Міністерства оборони Тайваню, для розробки безпілотних систем та програмного забезпечення для управління дронами.

“Те, що ми пропонуємо, перевірено в бойових умовах в Україні для стримування агресії та знищення танків, військово-морських засобів та іншого справді дорогого обладнання. Тож, побудувавши великий автономний флот, Тайвань може стримувати Китай” – Лоренц Майєр, головний виконавчий директор Auterion

Лоренц Майєр підкреслив, що це партнерство має довгостроковий характер. Він також зазначив, що очікується, що протягом кількох років буде створено мільйони дронів, а вартість проекту сягне сотень мільйонів доларів.

Під тиском Сполучених Штатів Тайвань активно трансформує свої збройні сили, щоб мати можливість вести “асиметричну війну”, використовуючи мобільну та економічну зброю, таку як безпілотники та ракети, встановлені на вантажівках.