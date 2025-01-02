Український стримінговий сервіс «Такфлікс», який святкує своє п’ятиріччя, оприлюднив перелік найпопулярніших українських фільмів за час існування платформи.

У команді проєкту зазначають, що за ці роки їм вдалося зібрати понад 220 стрічок, і до річниці було визначено найкращі з них у п’яти категоріях: ігрове кіно, документалістика, короткі метри, класика й анімація.

Серед ігрових фільмів найпопулярнішими стали: «Мої думки тихі», «Я працюю на цвинтарі», «Стоп-Земля», «Люксембург, Люксембург» та «Додому».

Документальні фільми, які захопили увагу глядачів, включають «Вусатий фанк», «Байконур», «Співає ІФТКЕ», «Жива ватра» та «Зошит війни».

У категорії короткометражок лідерами стали такі стрічки, як «Вхід через балкон», «Я не хотіла робити фільм про війну», «Голубівники Києва», «ГКЧП» та «Капітан Бровари».

До класики українського кіно, яку активно переглядали на платформі, увійшли «Тіні забутих предків», «Пропала грамота», «Земля», «Білий птах з чорною ознакою» та «Чи вмієте ви жити?».

Анімаційні роботи, які потрапили до списку, це «Кохання», «YoYo. 1-й епізод: Baby cut», «Глибока вода», «Віктор_Робот» і «Ach So».

У команді «Такфлікс» підкреслили, що список створено на основі вподобань аудиторії, і він демонструє зростання зацікавленості в українському кіно за останні роки.