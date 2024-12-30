Про це повідомляє France 24.
У наказі зазначається, що нові будівлі не повинні мати вікон, через які можна побачити місця, де жінки здійснюють свої повсякденні справи, як-от подвір’я, кухні або колодязі.
Як стверджується в документі, побачити жінок, які працюють на кухнях чи займаються домашніми справами, може призвести до “непристойних дій”.
Муніципальні органи та відповідні департаменти повинні забезпечити контроль за будівельними майданчиками, щоб уникнути можливості заглядання в будинки сусідів. Якщо вікна вже є, їх власники повинні закрити огляд або побудувати стіну, щоб не створювати незручностей для сусідів.
З часу повернення Талібану до влади в серпні 2021 року в Афганістані жінок поступово виключали з публічного життя, що викликало критику з боку міжнародних організацій.
ООН засудила введення гендерного апартеїду, зокрема заборону післяшкільної освіти для дівчат, обмеження на працевлаштування та доступ до громадських місць.
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