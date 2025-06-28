Тарас Кремінь про російськомовні пісні Вєрки Сердючки: закон не порушено

Про це стало відомо із соціальних мереж, а в коментарі для Української правди PR-директор Вєрки Сердючки заперечив, що артист послуговувався російською на концерті.

Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, висловив думку, що виконання російськомовних пісень Андрієм Данилком, відомим під псевдонімом Вєрка Сердючка, не є порушенням українського мовного законодавства. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю виданню “Главком”.

Раніше, 17 червня, в ефірі Радіо Культура, Кремінь зазначав, що у випадку Данилка можна було б говорити про можливе порушення статті 23, яка регулює використання державної мови в культурі, а також статті 29, що визначає українську мову як мову публічних заходів. Проте згодом цей пост був видалений з його Facebook-сторінки.

У новому інтерв’ю, яке відбулося 26 червня, уповноважений підкреслив, що Андрій Данилко підтримує Збройні сили України і перебуває під санкціями Росії. Він зазначив:

“Допомагає нашим Збройним силам і народний артист Андрій Данилко, котрий, до речі, перебуває під санкціями Росії. Так, на превеликий жаль, у його репертуарі залишилися російськомовні пісні. Це не заборонено законом.” – Тарас Кремінь

Кремінь також пояснив, що українська мова є обов’язковою для проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, але це не стосується виконання пісень чи музичних творів з текстами і фонограмами.

Він додав, що порушень з боку Данилка не було, оскільки його дії не суперечать закону. Однак можуть виникати питання до організаторів заходу щодо мови оголошень, квитків та афіш.

Інцидент, що викликав суспільний резонанс, стався 13 червня під час концерту в розважальному комплексі Osocor Residence на Київщині, де Андрій Данилко виконав кілька пісень російською мовою, зокрема “Ха-ра-шо” та “Дольче габана”. Частина заходу також проходила російською мовою.

PR-директор Вєрки Сердючки спростував інформацію про використання російської мови під час концерту, зазначивши, що артист говорить полтавським суржиком, який є частиною його сценічного образу. Проте кілька старих пісень були виконані в оригіналі.

Активісти звернулися до уповноваженого із захисту державної мови зі скаргою на концерт, після чого Тарас Кремінь 14 червня заявив про можливе порушення законодавства та звернувся до Національної поліції для проведення перевірки.

Згідно з пунктом 2 статті 23 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, українська мова є основною для проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів. Використання інших мов допускається лише за умови художнього задуму або у випадках, передбачених законом для корінних народів і національних меншин. Водночас це положення не поширюється на виконання пісень та музичних творів.