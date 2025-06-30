Тарас Михавко у топ-100 кандидатів на Golden Boy 2025

Італійське видання Tuttosport опублікувало перше оновлення списку претендентів на звання найкращого молодого футболіста у 2025 році — премію Golden Boy.

Італійське видання Tuttosport представило оновлений список кандидатів на престижну нагороду Golden Boy 2025, що визначає найкращого молодого футболіста Європи. Український захисник “Динамо” Тарас Михавко знову потрапив до топ-100 найкращих молодих гравців.

Golden Boy вручається з 2003 року і серед його попередніх лауреатів можна знайти таких зірок, як Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд. У 2024 році нагороду отримав вінгер “Барселони” Ламін Ямаль.

Цього року Україна знову має свого представника у розширеному списку: у 2024 році це був захисник “Руха” Богдан Слюбик, а у 2025 році – Тарас Михавко з “Динамо”. Після першого оновлення Михавко займає місце у топ-20 за результатами голосування фанатів, отримавши 0.2% голосів.

Лідери голосування Golden Boy-2025 (червень)

На даний момент у лідерах голосування знаходяться:

Христос Музакітіс (“Олімпіакос”, Греція) – 32.5%

Кенан Їлдиз (“Ювентус”, Туреччина) – 26.4%

Арда Гюлер (“Реал”, Туреччина) – 18.7%

Ян-Карло Шиміч (“Андерлехт”, Сербія) – 8.7%

Лені Йоро (“Манчестер Юнайтед”, Франція) – 2.4%

Деталі про Тараса Михавка

Тарас Михавко – 20-річний захисник “Динамо” та молодіжної збірної України. У 2023 році він приєднався до “Динамо” U19 з ПФК “Львів”, а вже у січні 2024 року став частиною основної команди київського клубу.

За “Динамо” Михавко зіграв 47 матчів, а в сезоні 2024/25 провів 39 поєдинків у всіх турнірах, з яких 35 розпочав у стартовому складі. Він забив один гол у матчі проти “Лівого берега” та відзначився двома асистами – у зустрічах з “Зальцбургом” у кваліфікації Ліги чемпіонів і “Кривбасом” в УПЛ.

Особливості премії Golden Boy

Щомісяця список номінантів на премію Golden Boy буде скорочуватися на 20 гравців, а у фінальному голосуванні залишаться 20 найкращих молодих футболістів.

Окрім голосування фанатів, у виборі переможця беруть участь журналісти провідних європейських спортивних видань. Підсумки премії будуть оголошені до кінця 2025 року.

Цікаво, що три з чотирьох останніх трофеїв отримали футболісти “Барселони”: Ламін Ямаль, Гаві та Педрі.