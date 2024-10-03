В інтерв’ю “24 каналу” він розповів, чи розглядає для себе такий крок.

Тополя, фронтмен гурту “Антитіла”, який 7 місяців служив парамедиком-добровольцем у ТрО 130-го батальйону, зізнався, що йому імпонує ідея того, що в Україні будь-хто має можливість зайнятися політичною діяльністю.

“У нас демократія, тож будь-хто може спробувати себе в політиці, і це прекрасно. Якщо я відчую, що в мене є сили, в моєї команди, в моїх однодумців є сили та бажання, щоб реалізувати хороші справи, використовуючи політику, я туди піду обов’язково, але при цьому доведеться завершити музичну кар’єру, бо сидіти на двох стільцях, як показує практика, – не працює”, – зазначив Тополя.

На сьогодні, за його словами, музична діяльність гурту дає можливість доносити важливі ідеї та впливати на суспільство без необхідності вступати в політику. Завдяки популярності гурту “Антитіла” та їхній активній громадській позиції, вони можуть просувати свої переконання без політичної підтримки або партійних прапорів. Однак Тополя не виключає можливості зміни цього рішення у майбутньому.