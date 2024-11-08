У 2025 році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води залишаться без змін.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2024 року.

Водночас у НБУ попередили, що через складну ситуацію в енергетичній сфері з 2026 року, ймовірно, розпочнеться поступове приведення цих тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

“Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. У разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби в збільшенні субсидій для населення”, – сказано у звіті.

У Нацбанку пояснили, що тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.